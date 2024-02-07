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СМИ: Пикантный скандал с российским генералом получил продолжение

  • 7.02.2024, 8:28
СМИ: Пикантный скандал с российским генералом получил продолжение

Дело неуклюже пытаются замять.

Источники российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщили, что Федеральная таможенная служба пытается замять скандал с пьяным дебошем в Калининграде заместителя руководителя ведомства генерал-полковника Андрея Струкова и главного тыловика ФТС генерал-лейтенанта Олега Завгороднего.

Струков утверждает, что по прилету сразу отправился отдыхать в номер, и в пьянке участия не принимал. А Завгороднего отправили на больничный пока все не «рассосется».

Также пытаются уничтожить единственный официальный документ о ЧП. Это рапорт начальнику ОМВД подполковнику полиции Александру Марченко от патруля Росгвардии об обстоятельствах задержания Завгороднего.

То, что Струков принимал участие в пьянке, закончившейся ссорой генералов, дебошем, дракой с охраной и вызовом патруля Росгвардии, свидетельствует и запись с камеры ресторана гостиницы.

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