СМИ: Пикантный скандал с российским генералом получил продолжение
- 7.02.2024, 8:28
Дело неуклюже пытаются замять.
Источники российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщили, что Федеральная таможенная служба пытается замять скандал с пьяным дебошем в Калининграде заместителя руководителя ведомства генерал-полковника Андрея Струкова и главного тыловика ФТС генерал-лейтенанта Олега Завгороднего.
Струков утверждает, что по прилету сразу отправился отдыхать в номер, и в пьянке участия не принимал. А Завгороднего отправили на больничный пока все не «рассосется».
Также пытаются уничтожить единственный официальный документ о ЧП. Это рапорт начальнику ОМВД подполковнику полиции Александру Марченко от патруля Росгвардии об обстоятельствах задержания Завгороднего.
То, что Струков принимал участие в пьянке, закончившейся ссорой генералов, дебошем, дракой с охраной и вызовом патруля Росгвардии, свидетельствует и запись с камеры ресторана гостиницы.