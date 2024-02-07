«Киберпартизаны»: После 2020-го началась волна смертей лукашистов в погонах 9 7.02.2024, 10:55

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Проклятие белорусских силовиков.

После 2020-го началась волна смертей лукашистов в погонах. Часто их жизни заканчиваются странно, и это вовсе не месть белорусов, пишет «Белсат».

В Орше на рабочем месте 4 февраля скоропостижно скончался начальник районного управления внутренних дел Сергей Барвянков. По неофициальным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Начальник Оршанского районного управления внутренних дел Сергей Барвянков. 21 марта 2023 года

В ноябре прошлого года так же внезапно и тоже на рабочем месте умер заместитель начальника Щучинского РОВД Сергей Осовик.

В июне 2022 года умер начальник отдела охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Барановичского ГОВД Алексей Гетьман — накануне при купании он прыгнул в воду и сломал шею.

Покойные силовики были причастны к репрессиям 2020 года: под руководством С. Барвянкова происходили политические репрессии; С. Осовик снимал оппозиционные митинги на камеру и вызвал ОМОН против протестующих; А. Гетьман лжесвидетельствовал в судах, фабриковал административные и уголовные дела против горожан.

Альянс расследователей Беларуси изучил внутренние документы МВД и обнаружил, что с 2020 года по различным причинам ушли из жизни как минимум несколько десятков силовиков разных чинов и рангов.

Среди умерших доминируют сотрудники Департамента охраны МВД. Они умирали дома, на рабочих местах, в медицинских учреждениях.

Часто в служебных отчетах 2020—2021 годов описываются предсмертные симптомы — повышенная температура тела и подозрение на пневмонию, то есть признаки ходившего в те годы COVID-19, при этом данное заболевание практически никогда не указывается в свидетельствах о смерти сотрудников.

Таким образом, борьба чиновников Минздрава за красивую статистику не обошла и силовиков. Как говорится, «мертвым не больно», а «бумага не краснеет».

Сотрудника Октябрьского (Гродно) отдела ДО МВД с диагнозом «пневмония» госпитализировали в городскую больницу. Через несколько дней больной скончался, в свидетельстве о смерти записали «ишемическая болезнь сердца».

В Витебскую больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония легких» госпитализировали сотрудника Железнодорожного (Витебск) отдела ДО МВД.

Ему поставили диагноз COVID-19, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не смогли, больной умер. В рапорте МВД оформлено, что «причина смерти устанавливается».

Умирали силовики не только от COVID-19, но и от других заболеваний.

24 мая 2020 года в реанимации Ельской райбольницы от обширного инфаркта умер милиционер группы задержания строевого подразделения милиции отделения по охране объектов в городах Ельске и Наровле Мозырского отдела ДО МВД.

Через четыре дня в кардиологическом отделении Новополоцкой горбольницы скончался сотрудник Новополоцкого отдела ДО МВД, причина смерти — аневризма аорты, хотя за три месяца до этого он прошел МРЭК, которая признала его годным.

В июне 2020 года от онкозаболевания умер 38-летний инспектор ГАИ Столбцовского РОВД.

В имеющихся документах содержится информация о том, что силовики расставались с жизнью путем самоубийств или погибали в результате несчастных случаев, зафиксированы смерти даже при невыясненных обстоятельствах.

В августе 2020 года в подвале жилого дома повесился милиционер группы задержания Узденского отдела ДО МВД.

6 января 2021 года на козырьке подъезда многоэтажного дома по улице Республиканская, 21 в Лиде нашли труп заместителя начальника Межрайонного отдела КГК Беларуси. Предполагается, что он выбросился с 10 этажа.

Через два дня в деревне Стукатичи Минского района висящим в петле обнаружен милиционер группы задержания батальона милиции Октябрьского (Минск) отдела ДО МВД.

22 февраля старшина витебского ОМОНа пытался покончить жизнь самоубийством, перерезав вены на руках и шее.

Через пять дней в Пинском районе на даче найден повешенным пенсионер МВД, через четыре месяца пенсионера-висельника нашли в лесополосе у дороги в Брестском районе.

В полдень 21 апреля 2021 года в служебном кабинете Оршанского РУВД (которым командовал покойный С. Барвянков) из табельного пистолета застрелился на тот момент недавно назначенный начальник наркоконтроля в звании подполковника милиции.

В Молодечненской больнице умер прапорщик милиции, по официальной версии его смерть стала следствием несчастного случая: сорвался и упал со строительных лесов.

Зафиксирован случай групповой смерти при невыясненных обстоятельствах нескольких высокопоставленных сотрудников.

Летом на дне озера у деревни Спорное Бобруйского района нашли автомашину Nissan X-Trail. Когда авто извлекли из воды, в салоне обнаружили четыре трупа, среди погибших опознали местного бизнесмена, охранника и двух подполковников милиции.

Умышленно или нет, но в документах МВД не указана причина трагедии.

Есть и другие не менее странные случаи.

В Пуховичском районе в доме родителей жены при невыясненных обстоятельствах скоропостижно скончался майор Минской областной ГАИ.

В Дятлово в своей квартире найден мертвым сотрудник местного отдела охраны.