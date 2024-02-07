Захарова устроила истерику и набросилась на страны Балтии 6 7.02.2024, 11:04

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Мария Захарова

Из-за «выборов» Путина.

МИД России вызвало к себе дипломатических представителей Литвы, Латвии и Эстонии, работающих в Москве. Причиной стало нежелание властей этих стран ввязываться в фейковые президентские «выборы» в РФ, которые состоятся в середине марта 2024 года.

О разговоре с дипломатами балтийских стран рассказала одиозная спикер МИД РФ Мария Захарова, передает Диалог.UA.

Захарова предъявила претензии Балтии за «отсутствие должной реакции на неоднократные обращения обеспечить безопасность» дипведомств РФ во время переизбрания диктатора Владимира Путина на еще один президентский срок.

«Потребовали (...), чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств РФ в период голосования», - заявила Захарова.

Она обвиняла власти балтийских стран в «саботаже» и угрожала им «серьезным протестом» со стороны россиян, которые проживают в Балтии, если с «выборами» у Кремля возникнут какие-то трудности.

«Будем действовать решительно (...), возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию», - заявила спикер МИД РФ.