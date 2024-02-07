Азербайджанские правозащитники призвали Запад отреагировать на политические аресты в стране 1 7.02.2024, 12:05

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Перед выборами в стране начались репрессии.

В Азербайджане сегодня начались внеочередные президентские выборы, о которых Ильхам Алиев объявил ровно два месяца назад. Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX) в лице Института по Правам Человека (ИПЧ) и Института Свободы и Безопасности Репортеров (ИСБР) опубликовали заявление, в котором призывают международное сообщество отреагировать на политические аресты в стране и выдворение наблюдателей за выборами. Текст заявления правозащитники передали сайту Charter97.org:

— Мы осуждаем власти Азербайджана за выдворение краткосрочного наблюдателя миссии ОБСЕ/БДИПЧ, швейцарского парламентария Ника Гуггера, и расцениваем данный шаг составной частью широкомасштабной кампании очернения и демонизации международных организаций, которые требуют от Азербайджана соблюдения взятых на себя обязательств в сфере обеспечения демократии и соблюдении прав человека в стране.

ИПЧ и ИСБР шокированы непрекращающимися, особенно в преддверии выборов, политически мотивированными преследованиями представителей гражданского общества Азербайджана, в результате которых: известный профсоюзный активист Эльвин Мустафаев был приговорен к 3 годам лишения свободы; блогер Рашад Рамазанов был приговорен на 5 лет и 4 месяца лишения свободы; общественный активист и блогер Арзу Саядоглу был похищен Службой Государственной Безопасности и привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Особую тревогу вызывает травля властей посредством подконтрольных СМИ, в ходе которой, неправительственные гражданские организации, специализирующиеся на мониторинге за выборами, представляются как противозаконные субъекты, деятельность которых направлена против государственных интересов Азербайджана. Таким образом, против Анара Маммедли, лауреата премии имени Вацлава Гавела, присужденной ему Парламентской Ассамблеей Совета Европы, развернули кампанию травли, в которой его обвиняют в получении незаконного финансирования в преддверии выборов с целью умышленной дискредитации президентских выборов.

AZEX обеспокоено недостаточно критической предварительной оценкой предвыборной обстановки и расценивает предварительный отчет ОБСЕ/БДИПЧ как компромиссный вариант, который бы не вызвал раздражение властей.

AZEX также озабочен отсутствием должной реакции со стороны наблюдательной миссии ОБСЕ на фактическую депортацию из страны швейцарского парламентария, который имел аккредитацию Центральной Избирательной Комиссии Азербайджана, в качестве краткосрочного наблюдателя ОБСЕ.

Несмотря на то, что Ник Гуггер имел аккредитацию и был номинирован швейцарским Министерством Иностранных Дел, он был подвергнут демонстративной депортации под предлогом членства в Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Сопредседатель AZEX Эмин Гусейнов называет действия властей Азербайджана произволом:

— Они бросают вызов Парламентской Ассамблее Совета Европы в ответ на справедливое приостановление полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, начиная от 24 января 2024 года, за систематические нарушения прав человека и игнорирование обязательств страны перед Советом Европы.

Несмотря на то, что Парламентская Ассамблея Совета Европы лишена законного права наблюдения за выборами в стране, члене Совета Европы, каковым и является Азербайджан, ПАСЕ следует дать публичную оценку действиям властей в отношении депортации из страны швейцарского парламентария Ника Гуггера, а также развернутыми властями репрессиями против гражданского общества.

AZEX также призывает директора БДИПЧ Маттео Мекаччи, Генерального Секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид, Генерального Секретаря Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллу и Президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауму выступить в поддержку незаконно выдворенного из страны швейцарского парламентария и не дать властям Азербайджана возможность использовать ОБСЕ в качестве политического инструмента по отбеливанию очевидно недемократичных президентских выборов Азербайджане.