Минтранс присоединяет авиакомпанию «Гродно» к «Белавиа» 3 7.02.2024, 15:12

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Из-за колоссальных убытков.

Информацию о реорганизации компаний опубликовал Единый портал финансового рынка со ссылкой на приказ Минтранса от 31 января. Об этом пишет Infotrans Media Belarus.

Отчетность ОАО «Авиакомпания Гродно» за 2022 год говорит о выручке в 58 тыс. рублей и отражает чистый убыток в 100 тыс. рублей. Для сравнения: в 2021-м выручка предприятия оценивалась в 864 тыс. рублей, а чистый убыток составлял 91 тыс. рублей.

Коэффициент текущей ликвидности ОАО «Авиакомпания Гродно» на конец 2022 года был меньше норматива, подтвердила аудиторская компания «Аудитинформ».

Кроме того, было выявлено, что авиакомпания не обеспечена оборотными средствами. Это указывает на существенную неопределенность, которая может вызвать сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно, заключили аудиторы.

С учетом этих факторов реорганизация путем присоединения к «Белавиа» выглядит антикризисной мерой, которую реализует Минтранс.