Оппозиционер из Узбекистана рассказал, зачем Лукашенко полетел в Ташкент 4 7.02.2024, 16:50

11,220

Хасанбой Бурханов

Диктаторы создают новый военный союз?

Лукашенко улетел в Узбекистан. В Ташкенте диктатор проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Они пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе с участием делегаций.

Оппозиционный политик, глава движения «Erkin O'zbekiston» (Свободный Узбекистан) Хасанбой Бурханов считает, что этот визит будет использован для создания нового военно-политического блока. Об этом он рассказал в интервью сайту Charter97.org:

— Этот визит был запланирован уже давно. В начале сентября прошлого года в Беларуси была председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева с большой группой чиновников. При личной встрече с Лукашенко она передала приветствия от Шавката Мирзиеева и приглашение посетить Узбекистан. Эта встреча была запланирована ранее, это во-первых.

Во-вторых, что связывает Беларусь и Узбекистан? Прежде всего — это основной союзник, Российская Федерация. Если режим Лукашенко является, скажем так, ближайшим партнером путинской России, то Узбекистан находится на втором месте после Беларуси, это все должны понимать. Сейчас идет целенаправленное воссоздание их утопического проекта, СССР-2, они к этому идут, это основная цель.

Узбекские чиновники на протяжении последних 2-3 лет очень активно сотрудничают с белорусскими. Они поэтапно внедряют в Узбекистане те репрессивные и карательные методы, которые есть у вас. Основная цель — это возрождение СССР-2, поэтому они формируют единый военно-политический блок, который в будущем будет использоваться в большой войне против западного мира. Это все реально, они от этого не отказываются.

— Может ли на встрече обсуждаться обход санкций?

— Центральная Азия систематически и по всем параметрам помогает России в обходе санкций — и Узбекистан, и Кыргызстан, и Казахстан. В этом плане они надежные партнеры, надежный тыл путинского режима. Даже без каких-то договоренностей, лично, тет-а-тет, на уровне телефонных звонков, это все решается.

Но тут второй момент есть. Лукашенко постарается усилить давление на Узбекистан, привлекая гастарбайтеров, рабочую силу из Узбекистана в Беларусь, это во-первых. А во-вторых, будет увеличиваться товарооборот. Во времена Ислама Каримова у них были плохие отношения, несмотря на то, что и Лукашенко, и Каримов, скажем так, продукт советской эпохи.

Не сказать, чтобы сейчас (у Лукашенко и Мирзиеева) были дружеские отношения, но последние 2-3 года увеличивается товарооборот, в военно-промышленном комплексе будет увеличиваться сотрудничество. Лукашенко будет всячески давить на Мирзиеева, чтобы он уже документально оформил и вошел в путинско-лукашенковский военно-политический союз.

Нужно понимать, что этот союз в будущем в одной коалиции будет воевать против цивилизованного мира, против западного мира. Это должны понимать и белорусы, и украинцы, и страны Балтии, и Польша, да и остальной западный мир.

— То есть идет подготовка к какой-то большой войне?

— Конечно, это реально, они же сами этого не скрывают. Поэтому центральноазиатский потенциал, экономический и человеческий ресурс, он будет в этой войне использоваться. Во время этого визита, который начался сегодня, Мирзиеев с Лукашенко будут решать эти нюансы, каким образом это делать, что и как. Они будут завершать юридические моменты оформления этого союза, чтобы Узбекистан стал полноправным членом и ОДКБ, и ЕАЭС, и других блоков. Но главная цель — это создание именно этого нового военно-политического блока, который будет участвовать в большой войне Путина.

— Что мог бы предпринять западный мир, чтобы предупредить эту агрессию?

— В первую очередь надо учитывать колоссальную информационную войну, которую ведет путинский режим в центральноазиатском регионе, контрпропаганды там абсолютно нет. То есть и по линии спорта, и по линии образования, и по линии культуры, и в военно-политическом направлении Россия продвигает свою пропаганду в Центральной Азии. И нет ни одной силы, которая могла бы хотя бы сдерживать это.

Сегодня это очень актуальна проблема, и западный мир должен понять, что надо выделять средства, давать реальные гранты, чтобы пресекать не только российскую, но и белорусскую пропаганду в Центральной Азии. Самая большая трагедия в том, что даже те западные средства, которые якобы выделяются для неправительственных организаций, к сожалению, они попадают в руки ГОНГО (государством организованные негосударственные организации — ред.) или пророссийских неправительственных организаций, которых очень много в регионе. Фильтрации там абсолютно нет, поэтому необходимо, чтобы западный мир приступил к реальному сдерживанию пророссийской пропаганды в Центральной Азии, это проблема номер один.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram