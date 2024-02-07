«Это цирковая постановка Алиева с кандидатами-клоунами» 2 7.02.2024, 18:29

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Эмин Гусейнов

Правозащитник рассказал, что общего между «выборами» в Беларуси и Азербайджане.

Сегодня, 7 февраля, в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Ильхам Алиев, правящий страной с 2003 года, идет на новый срок.

Сайт Charter97.org попросил правозащитника, сопредседателя Азербайджанской гражданской коалиции в изгнании (AZEX) Эмина Гусейнова рассказать, что происходит в стране:

— Это пятые выборы действующего главы государства. Назвать это выборами относительно тяжело. Ведь нет альтернативы, на этих выборах Алиев борется сам с собой.

Реальная оппозицию решила бойкотировать выборы, потому что они были объявлены с бухты-барахты два месяца назад (на 1,5 года раньше), застав всех врасплох.

Подчеркну, что если Алиев останется у власти еще на семь лет, то он будет править де-факто уже 27 лет. До этого 10 лет был президентом его отец: Гейдар Алиев правил с 1993-го по 2003-ий. В целом клан Алиевых правит Азербайджаном с 1969-го года.

Он еще назначил свою жену Мехрибан Алиеву вице-президентом. Это единственная страна на просторах ОБСЕ и Совета Европы, где происходит подобное. Получается, к Ильхаму власть перешла от отца, а сейчас он частично передал власть жене.

Важно отметить, что выборы впервые проходят в условиях невиданных доселе фальсификаций. Ранее на всех выборах Алиев набирал в среднем по 85% голосов. Сейчас же пропаганда должна фальсифицировать так, что чуть ли не 100% голосов должны будут отдать ему. Сколько же они нарисуют? Это сейчас все обсуждают.

Знаете, самая большая проблема — народ окончательно потерял веру в выборы, не пошел на них. В связи с этим зафиксированы масштабные карусели. Если раньше в основном это были бюджетники (врачи, учителя), то сейчас массово подключили студентов. Это связано с тем, что они хотят нарисовать больший результат.

Логика такая: когда Алиев пришел к власти, то 20% территории Азербайджана находилось под оккупацией. Тогда он набирал 85%, а сейчас же, после победы, думаю, ему нарисуют где-то 95%.

— А что известно о других кандидатах на выборах в Азербайджане?

— Понимаете, это первые выборы, когда абсолютно все кандидаты на протяжении трех недель избирательной кампании агитировали голосовать за Алиева. Реальных кандидатов не было, а только клоуны. Кстати, это и первые выборы, когда репрессии против инакомыслящих начались аж за год до них. Число политзаключенных за год выросло в 2,5 раза: со 100 до 250 человек. Мы прогнозируем и далее усиление репрессий. К слову, за три месяца было арестовано 15 представителей независимых СМИ: журналистов-расследователей, блогеров.

Важно подчеркнуть, что Азербайджан пошел на конфронтацию с такой международной организацией, как Совет Европы. Власти пригласили представителей ОБСЕ/БДИПЧ, преследуя цель использовать БДИПЧ для отбеливания своей репутации. Отмечу, что в делегации ОБСЕ/БДИПЧ серьезно представлены белорусы и россияне, которые не будут отличаться объективностью.

Опубликованный со стороны ОБСЕ предварительный отчет говорит о том, что власти Азербайджана частично достигли того эффекта, который хотели. У них будет международный инструмент для утверждения легитимности Алиева.

Чувствуется, что в своих отчетах ОБСЕ пытается снизить градус накала и угодить властям Азербайджана. Могли бы написать более принципиальный и четкий отчет, не пряча очевидные моменты.

Они не пишут, что семья Алиевых контролирует 65-70% всей экономики Азербайджана. В стране масштабная коррупция, идет очевидная конвертация политической власти в незаконно нажитый капитал.

Об этом в своем отчете ОБСЕ не пишут, хотя в других странах у них были более серьезные отчеты. Полную оценку им мы дадим, когда они опубликуют финальную часть отчета.

Подчеркну, что явку на выборы, на мой взгляд, завышают в три раза. Все это цирковая постановка, которая вам, белорусам, должна быть понятна.

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