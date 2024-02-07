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На заводе под Ижевском прогремел мощный взрыв

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  • 7.02.2024, 21:42
  • 5,964
На заводе под Ижевском прогремел мощный взрыв

Видео.

В России на Воткинском заводе, который находится под Ижевском, прогремел мощный взрыв. После этого начался сильный пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пропагандистский канал написал, что взрыв якобы связан с испытаниями ракетных двигателей и он «прогремел на полигоне».

При этом представители Воткинского завода рассказали местному МЧС о «неких испытаниях».

В то же время местные жители публикуют видео, на которых можно заметить огромный пожар после взрыва.

Стоит заметить, что Воткинский завод — российских производитель огнестрельного оружия и военной техники.

Также на заводе производят российские ракеты межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», которые могут нести ядерный заряд, и ракеты «Искандер-М», которыми обстреливают Украину.

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