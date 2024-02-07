На заводе под Ижевском прогремел мощный взрыв

На заводе под Ижевском прогремел мощный взрыв4
- 7.02.2024, 21:42
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Видео.
В России на Воткинском заводе, который находится под Ижевском, прогремел мощный взрыв. После этого начался сильный пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пропагандистский канал написал, что взрыв якобы связан с испытаниями ракетных двигателей и он «прогремел на полигоне».
При этом представители Воткинского завода рассказали местному МЧС о «неких испытаниях».
В то же время местные жители публикуют видео, на которых можно заметить огромный пожар после взрыва.
Стоит заметить, что Воткинский завод — российских производитель огнестрельного оружия и военной техники.
Также на заводе производят российские ракеты межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», которые могут нести ядерный заряд, и ракеты «Искандер-М», которыми обстреливают Украину.