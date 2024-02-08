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Верховный суд Беларуси впервые начал судить умершего человека

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  • 8.02.2024, 9:20
  • 9,362
Верховный суд Беларуси впервые начал судить умершего человека

Что известно о процессе.

В Верховном суде Беларуси начинается первый процесс над умершим человеком. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Верховный Суд начинает рассматривать уголовное дело в отношении Катрюка В.К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 УК Республики Беларусь (геноцид)», – говорится в сообщении.

Возможность вести уголовное расследование в отношении умерших людей, а в дальнейшем судить их появилась в Беларуси в прошлом году.

Владимир Катрюк умер в 2015 году в Канаде. Его дело расследовалось в Беларуси в рамках так называемого дела о геноциде. Во время Второй мировой войны он служил в 118-м батальоне шуцманшафта и, согласно документам КГБ СССР, участвовал в карательной операции в Хатыни.

Предполагается, что суд будет выносить по делам в отношении умерших приговоры без назначения наказания.

Генпрокуратура ранее заявляла, что в 2024 году планирует направить в суд 10-15 подобных уголовных дел.

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