Россиянин приехал в Беларусь с пачками поддельных долларов 1 8.02.2024, 11:55

2,978

Раньше такого качества «фальшивок» в стране не встречалось.

Гражданин Российской Федерации, который прибыл в Республику Беларусь для приобретения легкового автомобиля, был задержан сотрудниками милиции во время обмена валюты в одном из отделений банка в Слониме.

Мужчина предъявил для обмена на белорусские рубли 306 банкнот по 100 долларов США, вызвавших у кассира сомнение в подлинности.

Правоохранителям мужчина пояснил, что денежные средства приобретались в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и, по его мнению, являются подлинными, сообщили в управлении ГКСЭ по Гродненской области.

В ходе проведенного осмотра нескольких денежных билетов с участием специалиста Слонимского межрайонного отдела было установлено отсутствие регламентированных способов печати и элементов (средств) защиты, характерных для денежных билетов Федеральной резервной денежной системы США, аналогичных номиналов и годов серии (модификации), изготовленных предприятием, осуществляющим их производство.

Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь (изготовление или хранение либо сбыт поддельных банкнот, монет, государственных или иных ценных бумаг в официальной дененжной единице Республики Беларусь, денежных знаков или ценных бумаг в инностранной валюте в особо крупном размере).

Также у подозреваемого дополнительно обнаружены и изъяты 393 банкноты номиналом по 100 долларов США.

Все объекты были направлены для исследования в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Итоги экспертизы

По результатам проведенных судебным экспертом исследований установлено, что:

306 денежных билетов Федеральной резервной системы США на общую сумму 30 600 долларов, изготовлены не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида;

393 денежных билетов Федеральной резервной системы США на общую сумму 39 300 долларов, изготовлены предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида.

Следует отметить высокое качество изготовления указанных поддельных долларов США, ранее аналогичные «фальшивки» на территории Республики Беларусь не встречались.

Имеющиеся в настоящий момент в Государственном комитете судебных экспертиз возможности позволяют определить не только подлинность денежных билетов, но и установить общий источник происхождения, используемые технические средства, оборудование и материалы.