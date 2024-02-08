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МИД Польши: Призываем немедленно освободить Почобута

  • 8.02.2024, 14:26
МИД Польши: Призываем немедленно освободить Почобута
Анджей Почобут

И других узников режима Лукашенко.

МИД Польши обнародовал официальное заявление по случаю годовщины вынесения приговора журналисту, одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту.

«МИД Польши решительно выступает против использования поляков в Беларуси в качестве заложников властей и повторяет свой призыв к немедленному, безусловному освобождению и оправданию Анджея Почобута и остальных политических заключенных», — отмечается в заявлении.

В МИД призвали власти Беларуси уважать международное право и двусторонние соглашения относительно защиты прав национальных меньшинств.

Анджей Почобут был арестован в марте 2021 года, а 8 февраля 2023 года ему присудили восемь лет лишения свободы.

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