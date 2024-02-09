В Казани студенты жестко поставили на место кремлевскую чиновницу 3 9.02.2024, 19:20

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Студенты Казанского федерального университета озвучили неудобную для Кремля правду.

Встреча кремлевской чиновницы, члена Общественной палаты РФ и главы так называемой Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной со студентами Казанского федерального университета закончилась неудобным для Кремля инцидентом, сообщает dialog.ua.

Один из студентов вуза прямо сказал чиновнице, что сотни тысяч россиян безвозвратно покидают РФ из-за начавшейся истории с доносами. Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.

«Десятки тысяч, сотни тысяч россиян покидают страну безвозвратно. Это один из примеров. Многие айтишники уехали, многие граждане уехали ровно из-за того, начинается история с доносами вновь», - заявил студент.

Он также акцентировал внимание, что в РФ преследуют музыкантов, которые озвучивают позицию, противоречащую позиции Кремля, и привел в примеры жалобы на рэперов Оксимирона и Моргенштерна.

«Я читал Конституцию России и до поправок и после. Читали ли ее вы, про свободу слова? У меня есть право на свободу слова», - сказал студент, обращаясь к Мизулиной.

Чиновница все время пыталась перебивать молодого человека, но зал поддержал его и в какой-то момент начал скандировать «Татарстан», что в Кремле наверняка расценят как проявление сепаратизма.

Кроме того, часть студентов покинула встречу.

Тем временем у стен университета уже дежурит автозак, видимо, чтобы начать задержания неугодных студентов, вступивших в спор с Мизулиной.