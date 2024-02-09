ВСУ уничтожили два разведывательных беспилотника россиян в Херсонской области
- 9.02.2024, 22:22
Видеофакт.
Украинские защитники сегодня, 9 февраля, уничтожили два разведывательных беспилотника россиян. Дроны сбили в Херсонской области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Как сообщается, в течение дня 9 февраля в Херсонской области воинами зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Юг» уничтожены два российских разведывательных БПЛА - «ZALA» и «Supercam».
На видео украинские бойцы зафиксировали уничтожение одного из вражеских беспилотников.