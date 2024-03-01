Врачи рассказали, что сейчас с белоруской, которую пытались убить в центре Варшавы 1.03.2024, 9:05

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Продолжаются попытки ее спасти.

25-летняя девушка, которую в минувшую субботу изнасиловал и пытался задушить до смерти 23-летний житель Варшавы Дориан С., лежит в клинической больнице Младенца Иисуса Университетского клинического центра Варшавского медицинского университета. О ее текущем состоянии попытался узнать портал onet.pl.

«Пациентка в тяжелом состоянии. Ее жизни угрожает опасность, продолжаются попытки ее спасти. Женщина находится в отделении реанимации и анестезиологии. Состояние здоровья не позволяет ее допросить в полиции. Пациентка находится без сознания», — сообщила пресс-секретарь больницы Барбара Метковска.

По неофициальной информации Onet.pl, в результате душения злоумышленником у 25-летней потерпевшей произошла гипоксия мозга, которая может вызвать необратимые последствия. Пациентка по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Следов ножа, которым преступник угрожал девушке, на ее теле нет. Даже если больная придет в сознание, ее ждет долгая реабилитация.

«Мы не можем дать информации о самом ходе лечения. Однако могу вас заверить, что пациентка находится под очень пристальным и заботливым наблюдением в больнице и получает все необходимые услуги, которые возможны в ее состоянии», — подчеркнула Барбара Метковска.