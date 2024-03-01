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В Минске огласили приговор дальнобойщику, который взорвал петарду возле военной колонны

  • 1.03.2024, 10:56
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В Минске огласили приговор дальнобойщику, который взорвал петарду возле военной колонны

Что решил лукашенковский «суд»?

В Минске 29 февраля огласили приговор дальнобойщику Андрею Бураку, который в мае прошлого года взорвал петарду возле колонны военной техники, сообщает правозащитный центр «Весна».

По версии следствия, вечером 11 мая 2023 года на трассе М5 Минск - Гомель возле деревни Ясень «водитель автомобиля DAF, который проезжал мимо остановившейся военной транспортной колоны, произвел подрыв неустановленного устройства, самостоятельно изготовленного из пиротехнических изделий, бросив его в сторону военнослужащих и военной техники, а после попытался скрыться».

Автомобиль Андрея Бурака блокировали военные, водителя задержали. В кабине транспортного средства нашли «экстремистскую» символику.

Изначально дальнобойщика обвиняли только в хулиганстве. На этапе следствия к нему добавили статью о создании экстремистского формирования. Позже осталась только «экстремистская» статья.

Судья Евгений Хаткевич признал Андрея Бурака виновным и назначил пять лет лишения свободы.

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