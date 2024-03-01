Трамп назвал еще одного претендента на пост своего вице-президента 1.03.2024, 11:04

Дональд Трамп

Фото: AP

Ранее он называл еще четырех претендентов.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после визита в граничащий с Мексикой штат Техас заявил, что рассматривает кандидатуру губернатора-республиканца Грега Эбботта на пост своего вице-президента, передает CBS News.

Трамп назвал Эбботта «эффектным человеком» и сказал, что для него было честью, когда губернатор поддержал его кандидатуру на должность президента в прошлом году, передает The Texas Tribune.

В числе других претендентов на второй государственный пост в США в случае своего избрания Трамп называл двух мужчин и двух женщин: сенатора от Южной Каролины Тима Скотта, губернатора Флориды Рона ДеСантиса (был конкурентом Трампа, но вышел из президентской гонки), бывшего члена палаты представителей от Гавайев Тулси Габбард и губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. В прошлый президентский срок Трампа вице-президентом был Майк Пенс.

Эбботт в разговоре с CBS отметил, что хотел бы продолжить свою деятельность в Техасе.

«Я уже думал о том, чтобы снова баллотироваться для переизбрания [на пост губернатора], и я могу сказать вам от лица людей, которые разговаривали со мной здесь сегодня, фотографировались со мной сегодня, то же самое я слышу каждый день: губернатор, пожалуйста, оставайтесь в Техасе, пожалуйста, баллотируйтесь снова», — сказал глава региона.

Трамп вместе с Эбботтом посетил город Игл Пасс в приграничье. В то же время в штат прибыл президент Джо Байден, который приехал в город Браунсвиль, тоже расположенный на границе с Мексикой.