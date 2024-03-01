Путин заговорил о мятеже из-за смерти Навального 3 1.03.2024, 15:42

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И потребовал от ФСБ его не допустить.

Кремль провел серию с совещаний с высокопоставленным генералами Федеральной службы безопасности и МВД после смерти в колонии за полярным кругом лидера российской оппозиции Алексея Навального, рассказали The Moscow Times два высокопоставленных источника в российском правительстве.

По их словам, похороны Навального вызвали волнение у высшего руководства страны, несмотря на показную уверенность в себе, которую демонстрировал президент Владимир Путин.

«Похороны Навального — стресс-тест для российской власти. Эта тема была одной из важнейших на совещаниях с участием чиновников Кремля, генералов ФСБ и МВД», — сказал высокопоставленный российский чиновник The Moscow Times на условиях анонимности.

По словам источника, спецслужбам поставлена задача провести «операцию» по «защите конституционного строя от угроз». И важная роль в ней отведена пропаганде. «Поставили задачу не допустить картинку, аналогичную прощанию с Андреем Сахаровым», — говорит чиновник. В 1989 году на похороны советского физика-диссидента, лауреата Нобелевской премии 1975 года, в Москве пришли сотни тысяч человек.

Повторение подобного «руководству не нужно», поясняет источник The Moscow Times: «Поэтому спецслужбы работают по своему плану. А государственным СМИ была дана команда забить эфир в том числе выступлением президента с обещанием триллионных инвестиций, а также рассказами о том, что новая элита — простой народ».

Навальный внезапно скончался в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, куда он был этапирован в декабре 2023 года и отбывал 19-летний срок. ФСИН утверждает, что смерть политика наступила из-за внезапно оторвавшегося тромба. Соратники оппозиционера называют смерть Навального убийством и считают, что за ним стоит Кремль. Власти больше недели отказывались передать тело Навального его матери Людмиле Навальной, требуя от нее не проводить публичные похороны.