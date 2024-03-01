Байден в очередной раз отсрочил шатдаун в США 1.03.2024, 22:27

Джо Байден

Он подписал закон о краткосрочных временных расходах.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о краткосрочных временных расходах, который отсрочит временное прекращение работы правительства (шатдаун). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Документ предусматривает, что финансирование по шести бюджетным законопроектам, которые еще не приняты, автоматически продлено до 8 марта. И еще для шести, в том числе для тех, которые касаются Пентагона и Министерства внутренней безопасности, - до 22 марта.

Стоит заметить, что вчера, 29 февраля, законопроект о краткосрочных временных расходах поддержала Палата представителей США, а уже сегодня, 1 марта, - Сенат.

Напомним, сейчас одним из самых актуальных вопросов в Конгрессе США остается новое финансирование помощи Украине.

Недавно Сенат США поддержал законопроект о 60 млрд долларов для Украины. Чтобы документ вступил в силу его еще должна поддержать Палата представителей США. Ранее спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что после рассмотрения финансирования правительства нижняя палата Конгресса вернется к вопросу помощи Украине.