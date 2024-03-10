В России после сильнейшего взрыва пылает ключевой газопровод

В России после сильнейшего взрыва пылает ключевой газопровод4
- 10.03.2024, 8:34
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Зарево и столб дыма видны за несколько километров.
В России на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тюменской области в ночь на 10 марта произошел взрыв, после чего вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрыв раздался этой ночью на Бобровском линейном производственном управлении (ЛПЗ) магистральных газопроводов, о чем появлялись сообщения в пабликах, и говорилось в российском издании «Муксун.ФМ», которое цитировало местного жителя.
Как пишет hantimansiysk.bezformata.com, в оперативных службах ХМАО подтвердить или опровергнуть сообщения местных жителей об инциденте «не удалось».
Вместе с тем, Telegram-канал Shot обнародовал видео мощного пожара. Отмечалось, что ЧП произошло на газопроводе возле населенного пункта Лихма.
Также указывалось, что, по словам местных жителей, возле поселка была вспышка и возгорание. Пожар был достаточно мощный, и зарево и столб дыма якобы были видны «за несколько километров».
Губернатор ХМАО и другие представители властей региона об инциденте не сообщали.
Впоследствии телеканал РЭН со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ проинформировал, что при взрыве на территории управления ЛПУ возле поселка Лихма никто не пострадал. В экстренных службах региона заверили, что участок «был безлюдным».
«Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда уехали», – рассказали в пресс-службе российского МЧС.
Также чрезвычайники добавили, что на место происшествия выехали специалисты для выяснения всех обстоятельств чрезвычайного происшествия.