Российский боксер Валуев стал посмешищем после выпада в адрес МОК 11 10.03.2024, 11:35

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Николай Валуев

Одиозный депутат Госдумы РФ ошибся с аудиторией.

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы, Николай Валуев заявил о страхе МОК перед российскими спортсменами.

«Что стало с олимпийским движением? Нас всячески принуждают не ехать и не смотреть Олимпиаду. Они не хотят видеть, как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК.

Страх перед нашими спортсменами у них очень высок. И мы покажем, на что мы способны, когда вернемся. А пока у нас есть очень конкурентные и хорошие соревнования», — сказал депутат в интервью Sport24.

Фанаты российского спорта не восприняли всерьез слова Валуева, а только лишь посмеялись над ним.

Отметим, 19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Спортсмены смогут выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе.