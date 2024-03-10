После уничтожения «Сергея Котова» российские корабли исчезли из Черного моря 4 10.03.2024, 11:49

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Их нет уже шесть дней.

После уничтожения корабля Черноморского флота РФ «Сергей Котов» российские суда уже в течение шести суток не выходят в Черное море. Между тем оккупанты пытаются сделать вид, что «жертв нет», хотя до сих пор подбивают потери и делают выводы.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 10 марта. По его словам, у российских оккупантов уже отработан механизм действий после своих потерь.

«По состоянию на сейчас уже шестые сутки они не присутствуют в Черном море. Отреагировали они на этот раз по своему алгоритму, который у них уже отработан, – пытались в очередной раз в медиапространстве сделать вид, что «жертв нет», как всегда. Но по факту видим, что россияне до сих пор разбирают последствия своей потери и делают соответствующие выводы», – сказал спикер.

Дмитрий Плетенчук добавил, что ситуация, «к сожалению, не будет оставаться такой и в дальнейшем» и в какой-то момент враг все равно вернется к выполнению задач, которые возлагаются на его Черноморский флот.

Однако инициатива в Черном море – фактически на стороне Украины, добавил он.

«Но в принципе можно сказать, что ситуация стабильная, во-вторых, тенденция положительна для нас в первую очередь, потому что как вы видите в Черном море фактически инициатива – на стороне Украины», – сказал спикер ВМС.