Россия начала использовать новые авиабомбы 10.03.2024, 14:22

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В ВСУ рассказали, в чем их особенность.

Российская армия использовала новые авиационные бомбы при обстреле города Мирноград в Донецкой области. Вероятно, это улучшенные версии КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

«Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующей авиабомбы УМПБ Д-30СН», - сказал он.

Спикер отметил, что применение этих бомб свидетельствует о новом этапе развития российских управляемых авиационных бомб. Он объяснил, что, вероятно, новые вражеские бомбы являются баражирующими.

«Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенным в КАБы, они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами», - заявил спикер.