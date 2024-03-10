Крупный пожар в Санкт-Петербурге: опубликованы новые подробности 2 10.03.2024, 18:51

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В районе аэропорта «Пулково» объявлен план «Ковер».

В России 10 марта вспыхнул очередной мощный пожар. На этот раз полыхает ангар в Санкт-Петербурге, он расположен в районе аэропорта «Пулково», пишет obozrevatel.com.

Из-за пожара, охватившего свыше 1000 кв м, в ходе которого пострадали минимум два человека, в «Пулково» приостановили взлеты и посадку самолетов. Подробности сообщают российские пропагандисты.

По данным местных властей, площадь возгорания составляет не менее 1000 кв м. Известно об обрушении крыши и стен. При этом пропагандисты цитируют заявление представителей МЧС о том, что тушение пожара осложняет «высокая пожарная нагрузка внутри склада».

По данным пропагандистского российского госиздания «РИА Новости», вследствие пожара есть пострадавшие: пропагандисты признали госпитализацию двух человек.

Как заявили в Росавиации, введен план «Ковер»: работа аэропорта ограничена «для обеспечения безопасности полетов». В «Пулково» с 16:00 по киевскому времени не садятся и не взлетают самолеты.

Официально связь с пожаром ни в Росавиации, ни в администрации «Пулково» не признают.

Пока в Санкт-Петербурге полыхает пожар в районе аэропорта, один из российских пропагандистов сообщил, что в 100 км от «северной столицы», в районе Тосно замечены в воздухе российские истребители: они якобы пытаются противодействовать украинским БпЛА.

Другие же пропагандисты утверждают, что «причиной введения плана «Ковер» стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга» и что «по предварительным данным, дрон был сбит силами ПВО».

Тем временем жители Санкт-Петербурга жалуются на едкий запах. Дым над горящим ангаром виден практически во всем городе.