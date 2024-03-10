СМИ: Главкома ВМФ России Николая Евменова отправили в отставку 2 10.03.2024, 19:16

3,610

Причина — «полный паралич руководства флота».

Российские обозреватели с неприкрытой радостью отзываются о перестановках в руководстве ВМФ и ожидают, что назначение нового главнокомандующего военным флотом принесет им «хорошие новости».

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов ушел в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности главкома ВМФ был назначен командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев. Об этом 10 марта сообщило издание «Фокус» со ссылкой на профильные российские Telegram-каналы.

«Слухи о таком кадровом решении ходили уже давно, особенно на фоне недавнего снятия со своего поста командующего Черноморским флотом Соколова», — пишут ведущие канала «Военный осведомитель».

Отмечается, что причиной таких кадровых решений в Кремле является полный паралич руководства флота, которое «не в состоянии как обеспечить корабельный состав достаточной защитой от новых угроз, так и изменить подходы к тактике применения».

Между тем журналисты издания «Фонтанка» пишут, что информация о кадровой перестановке в высшем командном составе российского флота пока официально не подтверждалась, а на сайте Минобороны Евменов пока еще значится главнокомандующим. Однако по данным источников издания, ожидается, что в ближайшее время Моисеев может избавиться от приставки «врио», поэтому Евменов в свой кабинет уже не вернется.

Отметим, что российские обозреватели, похоже, испытывают неприкрытое удовлетворение отставкой Евменова и выражают надежду, что назначение нового главкома принесет им «хорошие новости».

Что известно о новом главкоме

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское Калининградской области РФ. Многие годы офицерской службы прошел на атомных подводных лодках Северного флота, и занимал должности: инженера группы боевой части, командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, а также командующего подводными силами.

Моисеев — почетный полярник с 2008 года. Еще в 1995 году он получил первый орден «Мужества» за первый в современной истории России поход к Северному полюсу. А второй такой же орден морской офицер получил за руководство в 2008 году переходом подо льдами Арктики атомной подводной лодки К-44 «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот.

В 2011 Моисеев стал «Героем РФ», а 3 мая 2019 года Указом президента России он был назначен командующим Северным флотом.

Напомним, после уничтожения украинскими силами корвета Черноморского флота РФ «Сергей Котов» в России начались бурные обсуждения причин происшествия. В частности, критики высказали мнение, что корабль проекта 22160, на создание которого было потрачено время и немалые деньги, оказался бесполезным.