Суд может заставить Бэнкси раскрыть свою личность 10.03.2024, 19:50

Конец тайне загадочного художника?

Два британских коллекционера произведений искусства подали в суд на компанию Бэнкси Pest Control из-за ее «отказа» подтвердить подлинность одной из работ художника. По мнению The Guardian, судебное разбирательство может вынудить таинственного художника раскрыть свою личность.

Ники Хац и Рэй Хауз приобрели работу Monkey Queen («Королева обезьян») за 30 тысяч фунтов стерлингов в 2020 году из собрания недавно умершего коллекционера работ Бэнкси. Покупатели считают, что им досталась одна из 150 подлинных гравюр Monkey Queen, но, чтобы убедиться в этом наверняка, они обратились в компанию Pest Control. Эта фирма принадлежит Бэнкси и оказывает услуги по верификации работ художника. В случае, если Хац и Хауз получат подтверждение подлинности работы, ее стоимость может возрасти до 55−70 тысяч фунтов. За экспертизу коллекционеры заплатили 50 фунтов.

Как утверждают истцы, Pest Control по непонятной причине уже три года тянет с ответом и не выдает документ, который бы подтвердил или опроверг подлинность работы. В самой же компании утверждают, что «процесс аутентификации надежный и тщательный, а иногда и длительный».

Бэнкси приобрел известность как автор серии граффити сатирического характеры, которые появлялись на стенах зданий по всей Британии. Это один из самых известных современных художников в мире — и при этом предпочитает сохранять инкогнито. Работу Бэнкси «Любовь в мусорном баке» на аукционе в 2021 году продали более чем за 18,5 миллионов фунтов стерлингов.

Некоторые считают, что под маской Бэнкси скрывается основатель группы Massive Attack Роберт Дель Ная. В пользу этой версии говорит то, что работы художника часто появлялись в тех же местах, где Роберт выступал с концертами.

В ноябре 2021 года «всплыло» забытое интервью 20-летней давности, из которого стало известно возможное имя художника — Робби.