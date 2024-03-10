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В Новополоцке за один день отправили на сутки двоих велосипедистов

  • 10.03.2024, 21:54
  • 4,268
В Новополоцке за один день отправили на сутки двоих велосипедистов

Из «запрещенного» у них было только по одной подписке на Youtube.

В Новополоцке за один день отправили на сутки двоих велосипедистов, сообщает euroradio.fm. И у Владислава Бендикова, и у Ильи Рогожникова из «запрещенного» была только по одной подписке на Youtube. В первом случае — на канал «Вольный хор», во втором — на «Народный репортер».

Судье Зинаиде Болобовой этого было достаточно, чтобы наказать обоих 15-ю сутками ареста. Оба дела были рассмотрены в последний день зимы — 29 февраля.

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