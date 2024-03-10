Назван овощ, который поможет уснуть даже после чашки кофе 10.03.2024, 23:57

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Он также укрепляет сосуды, улучшает иммунитет и защищает от болезни Альцгеймера.

Кофе отлично помогает взбодриться, однако далеко не всегда это хорошо: многие кофеманы сталкиваются с бессонницей из-за своего пристрастия к напитку. Однако есть средство, которое поможет крепко уснуть даже после кофепития.

По словам американского психолога Майкла Бреуса, период «полураспада» кофе составляет от 6 до 8 часов. Это значит, что если выпить кофе в обед, примерно в 14 часов, то к 22 часам из организма выйдет только половина содержащегося в напитке кофеина. Именно поэтому так часто можно увидеть советы не пить кофе перед сном и во второй половине дня.

Однако есть способ, который поможет заснуть даже после чашки кофе вечером. Для этого нужно съесть брокколи: овощ поможет быстрее переварить напиток. Кроме того, этот продукт стимулирует выделение ферментов цитохром P450, ускоряющих усвоение кофеина, пишет издание Mind Body Green.

О пользе и вреде брокколи

Брокколи не зря считают одним из самых любимых овощей диетологов. Этот продукт помогает нормальной работе ЖКТ: одна порция этого овоща содержит 10% от рекомендуемой суточной нормы потребления клетчатки, которая необходима для эффективного переваривания пищи. Кроме того, брокколи укрепляет сосуды, улучшает иммунитет и защищает от болезни Альцгеймера.