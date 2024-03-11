закрыть
11 марта 2024, понедельник, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Адмирал в отставке подтвердил смену главкома ВМФ России

  • 11.03.2024, 10:54
  • 2,010
СМИ: Адмирал в отставке подтвердил смену главкома ВМФ России
Александр Моисеев
Фото: сайт Министерства обороны РФ

Николая Евменова отправили в отставку после уничтожения 30% Черноморского флота РФ.

Новым главнокомандующим ВМФ России назначили адмирала Александра Моисеева, заявил Ura.ru экс-командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов.

«Да, это достоверная информация [о назначении Моисеева]. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», — сказал Комоедов. По его словам, информацию ему сообщили «двадцать источников».

Ранее «Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщили, что главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова отправили в отставку, и его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Официально Минобороны России и флот о кадровых перестановках не заявляли.

Евменов еще значится на сайте Минобороны РФ главнокомандующим ВМФ. При этом, по данным «Фонтанки», назначение Моисеева «уже доведено до личного состава».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов