Лукашенко решил устроить показуху перед Кремлем 1 11.03.2024, 20:11

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Диктатор вдруг озаботился состоянием дорог.

Режим неожиданно озаботился состоянием дорог. К этому лукашистов побудили не жалобы и возмущение белорусов, а проведение в конце июня «Форума регионов России и Беларуси». Планируют его проводить в Витебске, Полоцке и Новополоцке.

Сегодня Лукашенко инструктировал вновь назначенных глав трех районов, и потребовал у них отремонтировать дороги к 9-му мая.

Как отмечает читатель Лев в письме в редакцию сайта Charter97.org, по всей Беларуси коммунальная сфера находится в ужасном состоянии. Витебская область выделяется в худшую сторону на общем фоне. Например, из-за плохой работы коммунальщиков в этом году в области погибло несколько человек от упавших сосулек.

«Противно, когда режиму плевать на нужды и даже жизнь белорусов. А к приезду представителей «большого брата» они аврально устраивают показуху.

Правда, судя по лицам чиновников, они не уверены в успехе этого мероприятия», - заметил читатель «Хартии-97%».