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Украинские летчики мощно ударили по пункту управления врага

  • 11.03.2024, 20:18
Украинские летчики мощно ударили по пункту управления врага

Российский пункт управления был размещен на борту судна.

Украинские военные продолжают наносить удары по оккупационным войскам РФ. В частности, был уничтожен вражеский пункт управления.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Он отметил, что удар по вражескому пункту управления, расположенному на судне, нанесли украинские пилоты.

- Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления, – написал Олещук.

Командующий Воздушными силами также опубликовал видео удара:

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