Внезапная проверка боевой готовности армии Беларуси: что известно на данный момент 4 12.03.2024, 13:08

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Замечено несколько активностей ВС.

11 марта в Вооруженных силах Беларуси началась проверка боевой готовности (БГ). Телеграм-каналу «Беларускі Гаюн» известно о следующих активностях, которые могут иметь отношение к проводимой проверке:

- 11 марта семь вертолетов 50-й смешанной авиационной базы (три Ми-24 и четыре Ми-8) перелетели с аэродрома «Мачулищи» на аэродром «Осовцы». Обычно после перемещений в Осовцы вертолеты проводят учения на 210-м авиационном полигоне «Ружаны». Является ли это частью проверки БГ – пока не известно.

- Вечером 11 марта разведывательный батальон 6-й механизированной бригады совершил марш из пункта постоянной дислокации на полигон «Гожский». Является ли это частью проверки БГ – не уточнялось. Отметим, что 11 марта на полигоне начались состязания на лучший мотострелковый и танковый взвод, а также разведывательную группу Западного оперативного командования.

- 12 марта в Орше был замечен эшелон с техникой 1-го отдельного механизированного батальона 19-й механизированной бригады (в/ч 14398). Эшелон был сформирован вчера на станции Заслоново. Кадры его формирования опубликовало МО РБ. Отмечалось, что подразделение привлекается к проверке БГ.

Районом проведения учений с подразделением могут быть, например, полигоны «Борисовский» или «Обуз-Лесновский». Таким образом, пока к проверке БГ привлечены силы одного механизированного батальона.