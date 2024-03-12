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Под российским Иваново загорелся и упал военно-транспортный самолет Ил-76

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  • 12.03.2024, 13:27
  • 6,672
Под российским Иваново загорелся и упал военно-транспортный самолет Ил-76

Левый двигатель вспыхнул прямо в воздухе.

Военно-транспортный самолет загорелся и упал над аэродромом Северный в Ивановской области РФ

По информации российских СМИ, загорелось судно в воздухе. По предварительным данными, воспламенился левый двигатель.

С места сообщают, что самолет удалось аварийно посадить в районе местного кладбища. Сейчас там пожар, по округе расходится черный дым.

На место падения стягивается военная техника.

По предварительной информации, крушение потерпел Ил-76.

На борту упавшего Ил-76 в Иваново было 12 человек, сообщают РосСМИ. Борт наполовину разрушен.

Предварительно, в результате крушения ИЛ-76 погибли все 12 человек, бывших на борту.

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