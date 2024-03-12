Борислав Береза: Путина больно ударили в важнейший для него момент 4 12.03.2024, 14:57

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Борислав Береза

Кремль растерян.

Легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и «Сибирский батальон» зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать происходящее украинского политического деятеля, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березу:

— Народы России борются против кремлевского режима, это видно сразу. Более того, зашли они на затрофееной российской технике, соответственно, украинского участия здесь нет вообще. Россия имеет право освободиться от Путина и делать она это будет с помощью свои патриотов, а не с помощью Украины. Поэтому я полностью поддерживаю действия по освобождению БНР (Белгородской народной республики — ред.) и КуНР (Курской народной республики — ред.) от кремлевской оккупационной власти.

В данный момент Кремль растерян, он, как всегда, увлекся своими фантазиями и столкнулся с реальностью, которая достаточно больно ударила Путина прямо перед выборами и показывает, что он на самом деле принес войну в Россию.

— Российские добровольцы впервые прорвали границу с таким количеством танков. Почему противник не смог обнаружить скопление бронетехники возле своих рубежей?

— Во-первых, надо сказать, что это очень хорошо спланированная военная операция. А во-вторых, россияне слишком самоуверенны, они всегда считают, что у них все хорошо, а когда становится все плохо, они не могут понять причину.

Помимо этих двух этапов есть еще один момент, о котором не стоит забывать. На стороне, которая временно сейчас оккупирована Россией (это и Брянская область, это и Курская область) находятся и другие патриоты, которые помогали представителям освободительных движений попасть на территорию России.

Сочувствующих достаточно много, те кто считает, что все поддерживают Путина, совершают большую ошибку. Достаточно большое количество патриотов, которые могут присоединиться и стать единой силой, присутствует в разных структурах и институциях Российской Федерации. Все они готовы помогать в случае, если они увидят реальную возможность для изменения ситуации в России.

— Сообщается о взятии добровольцами населенного пункта Лозовая Рудка, а также о перестрелке в самом Белгороде. Насколько далеко может зайти рейд российских добровольческих подразделений?

— Подождите, так сейчас уже за Теткино даже ведется бой. Но важно подчеркнуть, они не захватывают, они освобождают эту территорию от кремлевской власти. Это россияне, граждане России имеют полное право освобождать себя от коррупционно-мафиозного режима, который развязал войну с Украиной и грабит собственный народ. Поэтому россияне, которые смогли создать военизированные объединения, в данный момент занимаются освобождением своей территории от оккупационного преступного режима, ни больше ни меньше.

Если к ним начнут присоединяться какие-то отдельные группы, то мы сможем увидеть разные сценарии, не только Курск или Брянск.

Посмотрим, время покажет. Хотя, надо также сказать, что сейчас время для Путина будет дороже всего. Он панически боится каких-то ситуаций перед выборами, поэтому он скорее всего перебросит туда максимальное количество войск и сил, чтобы погасить ситуацию.

— Если углубиться в тему «выборов» Путина, что изменит и как повлияет на ситуацию рейд трех батальонов добровольцев вглубь России?

— В зависимости от того, какой результат они покажут. Понимаете, вот сегодня, например, в Мурманске люди на морозе стоят за мойвой, самой дешевой мойвой, которая только может быть. Не за лососем каким-то, не за семгой, даже не за селедкой, а за мойвой, которая самая дешевая бросовая рыба. Так вот, россияне стоят за ней по той простой причине, что они не могут позволить себе ничего больше. Громадная очередь стоит за мойвой с надеждой на то, что они великая и развитая страна, первая экономика в мире или Европе.

Россияне живут в мифах, а единственно, что может вернуть их в реальность, это кардинальные изменения. Даже нищие, стоящие в очереди за мойвой, считают, что они великие как государство. К сожалению, люди не хотят признавать реальность в данный момент, что Россия это бензоколонка с ядерным чемоданчиком, которая все бросила в горнило войны и даже интересы своих граждан фактически презрела и занимается только тем, что реализует фантазии и мечты Путина.

Поэтому россияне будут реагировать только тогда, когда что-то изменится кардинально. Вот как они реагировали, например, на марш Пригожина. Тот шел на Москву практически не получая сопротивления, как нож сквозь масло. Его практически никто не мог остановить, хотя там было не так много людей. Просто россияне не знали, как реагировать — а вдруг он будущий царь, а они против него выйдут?

Страшно им, так и здесь будет. Поэтому в зависимости от результатов добровольцев мы сможем сказать, что будет дальше. Россияне поддержат любую силу, которая победит, они привыкли поддерживать любую силу. Знаете, россияне даже не рабы, рабы бунтуют, а это просто биомусор, который соглашается с тем, кто называет себя его хозяином.

— Аналитики обращают внимание на то, что часть российского генералитета заинтересована в прекращении войны с Украиной. Такая позиция сделала, по их мнению, возможным молниеносный марш Пригожина на Москву. Возможно ли повторение такой ситуации и кто может стать «вторым Пригожиным»?

— Вопрос даже не в том, кто станет «вторым Пригожиным», он скорее всего будет таким коллективным. Вопрос в том, какие силы могут объединиться вокруг этого рейда. Ни для кого не секрет, что Россия это страна, в которой правит ФСБ и ГРУ, это страна спецслужб. Если в данный момент военные смогут переломить ситуацию и перехватить бразды правления, то мы можем увидеть совершенно другой сценарий.

— Есть ли вероятность подобного рейда на территорию Беларуси? Что может заставить Лукашенко бежать из Минска, как Путин в свое время бежал из Москвы?

— Если падет Путин, Лукашенко сам сбежит, никаких рейдов не понадобится. Он стар, он труслив, он как в песне Бориса Гребенщикова «Старик Козлодоев» — он стар и он хочет домой. Лукашенко хочет куда-нибудь спрятаться, он боится своего будущего, он боится за свою семью и он осознает, что падение Путина это смертный приговор не только для него, но и фактически для его семьи. Поэтому как только вдруг возникнет первая угроза, он сбежит туда, куда только сможет, может в Китай, может еще куда-то. Даже рейда не понадобится.

— Беларусь как и Россию можно назвать страной спецслужб, Лукашенко не верит, что они смогут его защитить?

— Когда падет Путин, все они будут думать только о своем личном выживании, а не защите диктатора. Они очень хорошо понимают, что произойдет дальше — принцип домино никто не отменял.

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