Близится «короткое замыкание» России 3 Александр Невзоров

12.03.2024, 15:51

5,040

Александр Невзоров

В общем, веселуха.

В России — утренняя кутерьма.

Госграница прорвана(, танки под флагом ЕС плющат чекистов, горят нефтебазы, а самолеты падают прямо на кладбище.

В Белгородской администрации сквозняки: бомбежкой вышибло окна.

В Брянске и Курске — очереди за хлебом и солью в красивых солоночках.

Граждане обсуждают регламент встречи РДК.

Строятся духовые оркестры.

Уже готовы транспаранты: «Народ, который не хочет кормить свою армию, спасет от ожирения много генералов!»

В общем, веселуха.

Что происходит?

Ничего особенного.

Это будущее приветливо машет ручкой: передает россиянам сердечный привет.

Будущему, конечно, уже хочется поскорее наступить, но оно понимает, что публику сперва надо «подготовить».

Оно потихоньку приучает к запаху пожаров, крови и убежищ.

Других вариантов нет. Близится «короткое замыкание» России.

Александр Невзоров, «Телеграм»