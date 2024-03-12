Близится «короткое замыкание» России3
- Александр Невзоров
- 12.03.2024, 15:51
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В общем, веселуха.
В России — утренняя кутерьма.
Госграница прорвана(, танки под флагом ЕС плющат чекистов, горят нефтебазы, а самолеты падают прямо на кладбище.
В Белгородской администрации сквозняки: бомбежкой вышибло окна.
В Брянске и Курске — очереди за хлебом и солью в красивых солоночках.
Граждане обсуждают регламент встречи РДК.
Строятся духовые оркестры.
Уже готовы транспаранты: «Народ, который не хочет кормить свою армию, спасет от ожирения много генералов!»
В общем, веселуха.
Что происходит?
Ничего особенного.
Это будущее приветливо машет ручкой: передает россиянам сердечный привет.
Будущему, конечно, уже хочется поскорее наступить, но оно понимает, что публику сперва надо «подготовить».
Оно потихоньку приучает к запаху пожаров, крови и убежищ.
Других вариантов нет. Близится «короткое замыкание» России.
Александр Невзоров, «Телеграм»