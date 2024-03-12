«Я нигде такого раньше не видела» 4 12.03.2024, 16:43

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В Мозыре магазин так устал от некоторых покупателей, что оставил на кассе предупреждение.

Читательница Кристина прислала в редакцию «Онлайнера» необычное обращение магазина к покупателям. На кассе поставили объявление о том, что запрещают покупателям пробовать продукты, пока они не заплатили за них. Получается, нельзя открыть бутылку воды, даже если собираешься оплатить ее на кассе? Спросили у юриста, может ли магазин устанавливать такие правила.

Фото сделано в супермаркете в мозырском торговом центре «Бобровский».

«Я нигде такого раньше не видела. Спросила у кассира, почему так сделали. Она сказала, что раньше часто на кассу приносили одни фантики», — говорит читательница.

В объявлении магазин ссылается на правила розничной торговли и статью 461 Гражданского кодекса — покупки до момента оплаты должны находиться в корзине и тележке, а не в личных вещах покупателя.

Что будет, если попытаться обойти запрет? «В случае несоблюдения указанной нормы сотрудники охраны уведомляют покупателя о необходимости незамедлительной оплаты товара», — говорится в объявлении.

Прав ли магазин?

Может ли магазин устанавливать такие правила, журналисты спросили у юриста Татьяны Ревинской. Если коротко: пока вы не оплатили товар, это собственность магазина. Поэтому пробовать его нельзя, пока вы не рассчитались на кассе и не получили чек.

— По общему правилу, договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо другого документа, подтверждающего оплату товара (ст. 463 ГК).

Пунктом 26 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания установлено, что продавец обязан передать покупателю товары надлежащего качества в потребительской упаковке, за исключением товаров, которые по своему характеру не требуют упаковки.

Таким образом, товар в магазине трогать/нюхать можно, а вот пробовать, вскрывать упаковку — нельзя.

— До тех пор, пока товар не будет оплачен, договор розничной купли-продажи не заключен, т. е. товар принадлежит магазину. Повредив товар, покупатель наносит вред имуществу магазина, следовательно, он обязан его возместить.

Кстати, кроме этого, магазин может потребовать привлечения покупателя к административной ответственности.

Если поврежден или уничтожен товар стоимостью до 40 базовых величин (до 1600 рублей), то штраф может составить до 30 базовых (до 1200 рублей). Если же испорченный товар стоит дороже, то речь может идти и об уголовной ответственности — ст. 218 УК («Умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества»).