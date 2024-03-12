Женщина заполняла лотерею одинаковыми цифрами 40 лет 3 12.03.2024, 20:02

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И наконец выиграла.

Странное стечение обстоятельств зафиксировали в округе Булавки американского штата Миссури. Женщина увлеклась игрой в лотерею и пыталась привлечь удачу, постоянно используя комбинацию из девяти цифр. Каким-то образом это сработало, правда, через 40 лет.

Женщина решила не раскрывать свою личность и сохранить анонимность, но поделилась некоторыми деталями того, как все произошло. Подробности этой истории рассказывает «Онлайнер» со ссылкой на Fox News.

Первым, кто узнал о выигрыше, был ее сын. Именно он проверил билет в одном из магазинов, был шокирован такой удачей и сразу позвонил матери.

Победительница решила, что заработанные деньги пойдут на покупку нового автомобиля, о чем она сообщила представителям лотереи.

Благодаря выигрышному билету женщина стала богаче на 80 000 долларов. Правда, сколько она проиграла за время покупки лотерей, не уточняется.