Женщина заполняла лотерею одинаковыми цифрами 40 лет

Женщина заполняла лотерею одинаковыми цифрами 40 лет3
- 12.03.2024, 20:02
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И наконец выиграла.
Странное стечение обстоятельств зафиксировали в округе Булавки американского штата Миссури. Женщина увлеклась игрой в лотерею и пыталась привлечь удачу, постоянно используя комбинацию из девяти цифр. Каким-то образом это сработало, правда, через 40 лет.
Женщина решила не раскрывать свою личность и сохранить анонимность, но поделилась некоторыми деталями того, как все произошло. Подробности этой истории рассказывает «Онлайнер» со ссылкой на Fox News.
Первым, кто узнал о выигрыше, был ее сын. Именно он проверил билет в одном из магазинов, был шокирован такой удачей и сразу позвонил матери.
Победительница решила, что заработанные деньги пойдут на покупку нового автомобиля, о чем она сообщила представителям лотереи.
Благодаря выигрышному билету женщина стала богаче на 80 000 долларов. Правда, сколько она проиграла за время покупки лотерей, не уточняется.