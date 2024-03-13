Сюрприз для ученых: Марс сделал нечто неожиданное с глубинами океанов на Земле 3 13.03.2024, 9:27

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фото: ЯНДЕКС ДЗЕН

К чему это привело?

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, гравитационное взаимодействие между Землей и Марсом приводит к циклическим изменениям глубоководных океанских течений, которые повторяются каждые 2,4 млн лет, пишет ScienceAlert.

За последние годы ученые определили, что существует определенная закономерность, связанная с выравниванием орбит Земли и Марса, которая длиться 2,4 млн лет и получившая название астрономический великий цикл.

На сегодняшний день ученые обнаружили очень мало доказательств в геологических данных такого взаимодействия двух планет, но считается, что пик этого цикла связан с более высоким уровнем солнечного излучения на Земле, а также с появлением более теплого климата на планете.

Другие планеты Солнечной системы влияют на орбиту Земли, когда она вращается вокруг Солнца. Орбита становится более вытянутой во время регулярных циклов, которые называются циклами Миланковича. В эти периоды на Земле появляются и уходят ледниковые периоды. Но в отличие от астрономического великого цикла, данные циклы происходят гораздо чаще, в течение десятков тысяч лет и причиной этому является влияние Юпитера и Сатурна на Землю. Это более массивные и большие планеты, чем Марс. Доказательства существования циклов Миланковича уже давно были обнаружены в отложениях на дне океанов.

Но авторы нового исследования пытались определить, меняются ли течения на дне океана, когда происходит потепление климата. То есть становятся они более сильными или же замедляются. Разрушения в осадочных породах на дне океанов будут означать, что появляются быстрые течения, а устойчивое накопление отложений будет указывать, на замедление течений.

В ходе исследования ученые провели анализ отложений на дне океанов по всему миру и обнаружили свидетельства сотен разрушений в отложениях за последние 70 миллионов лет. Анализ показал, что все эти разрушения относятся к периодичному циклу, длительностью 2,4 млн лет. А это соответствует астрономическим великим циклам Земли и Марса.

По словам ученых, они были очень удивлены, когда обнаружили такие результаты, которые показывают, что Марс влияет на глубины океанов Земли.

Как показало исследования, разрушения осадочных пород на дне океанов по времени совпали с известными периодами более теплого климата на Земле, в том числе с палеоцен-эоценовым термическим максимумом. Это событие произошло 56 млн лет назад, и тогда средняя температура на Земле повысилась на 8 градусов Цельсия. Ученые считают, что Марс имеет к этому отношение.

Это удивительное открытие, поскольку модели и данные наблюдений предполагают, что система циркуляции, которая отвечает за течение Гольфстрим в Атлантическом океане, может отключиться из того, что повышение температуры способствует таянию морского льда. Поэтому предполагалось, что потепление климата приведет к тому, что в глубинах океана будет наблюдаться очень невысока активность течений.

Авторы исследования считают, что океаны Земли немного более устойчивы к изменению климата, чем считалось ранее. Новые данные за 70 млн лет предполагают, что в более теплых океанах происходит более сильная циркуляция воды на глубине. То есть даже если система циркуляции Атлантического океана замедлит или вообще прекратит свою работу, то никакого застоя в океане не будет, а вода продолжит свое движение на глубине.