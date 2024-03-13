Андрей Санников: Будем бороться с этим режимом до победы 1 13.03.2024, 12:49

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Лидер «Европейской Беларуси» выступил на Всемирном конгрессе свободы в Вашингтоне.

В Национальном пресс-центре в Вашингтоне 12 марта состоялась пресс-конференция Всемирного конгресса свободы, посвященная официальной презентации этой организации, сообщает Charter97.org

Всемирный конгресс свободы представляет собой глобальный альянс борцов за свободу, в который входят 300 активистов из 56 стран с авторитарными и диктаторскими режимами.

В ноябре прошлого года состоялась Генеральная ассамблея Всемирного конгресса, на которой Масих Алинежад (Иран) была избрана Президентом Конгресса, Гарри Каспаров (Россия) - вице-президентом, и Леопольдо Лопес (Венесуэла) – исполнительным секретарем.

Карбон Бени, Карин Канимба, Гарри Каспаров, Масих Алинежад, Леопольдо Лопес, Чеми Лхамо и Андрей Санников

Был избран также Руководящий совет Конгресса, в который вошел координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Как отметили на пресс-конференции лидеры новой глобальной организации, мы сегодня являемся свидетелями глобального роста авторитаризма. Более двух третей населения мира сейчас живет при авторитарных и диктаторских режимах. Еще два десятилетия назад такое невозможно было представить. Мы должны вновь развернуть мир к демократии!

Всемирный конгресс свободы призывает остановить растущее сотрудничества между тиранами.

Учитывая, что во всем мире насчитывается более миллиона политических заключенных, существует настоятельная необходимость решительно бороться за их свободу и за наше право выбирать своих лидеров.

Всемирный конгресс свободы призывает лидеров свободного демократического мира поставить освобождение политических заключенных во главу угла своей внешней политики и работать в солидарности с борцами за свободу, чтобы положить конец диктатурам.

Андрей Санников

Конгресс стремится противостоять преступному альянсу диктаторов и победить его, объединив наши усилия и работая с демократическими правительствами и движениями по всему миру, расширяя наш охват на низовом уровне, противодействуя дезинформации и создавая сильный фронт, который будет продолжать защищать и продвигать демократические ценности до тех пор, пока мы не разделаемся со всеми автократическими режимами.

Выступая на пресс-конференции Андрей Санников также подчеркнул острую необходимость бороться за жизнь и свободу политзаключенных. По его мнению, Всемирный конгресс свободы призван усилить голоса борцов за свободу из разных стран и добиться того, чтобы эти голоса невозможно было игнорировать лидерам демократических государств.

«Тяжелая сегодня ситуация с демократией, в целом в мире, и в наших странах, - сказал Санников, - тираны бросают людей в тюрьмы, заставляют покидать страну. Но мы не жертвы мы с этими режимами боремся и будем бороться до победы. А еще мы свидетели их преступлений, и наша задача – привести их на скамью подсудимых и представить свои свидетельства на процессе по делу о преступлениях против человечности».

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