«Лучший способ обеспечить безопасность Украины и ЕС — это восстановить конституционный порядок в Беларуси» 14.03.2024, 18:54

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Юрий Фельштинский

Юрий Фельштинский объяснил, какую роль играет режим Лукашенко в контексте агрессии Кремля.

Историк Юрий Фельштинский в интервью «Рацыі» объяснил, почему Беларусь ключевая в контексте агрессии Кремля и почему, по его мнению, лучший способ обеспечить безопасность Украины — это восстановить конституционный порядок в Беларуси.

Беларусь — ключевая страна

«У меня создалось впечатление, что операция «Малороссия» [в 2014 году] провалилась именно из-за того, что стратегически была спланирована российским руководством неправильно. Начинать военные действия нужно было не с востока Украины, а с севера, в направлении Киева. А для этого надо было сначала захватить Беларусь», — говорит Юрий Фельштинский.

Историк напоминает, что после завершения кампании 2014 года он писал о том, что нужно следить за российскими войсками в Беларуси: «Если мы увидим большое количество российских войск в Беларуси, значит Россия готовит нападение на Украину. Так и получилось».

Второй аспект — геополитический. Беларусь выводит Россию на границы сразу нескольких европейских стран, а это в планировании наземной атаки — главный момент.

Почему Россия не аннексирует Беларуси?

Фельштинский обращает внимание, что до сегодняшнего дня никто в России не говорит об аннексии Беларуси. Почему так? Здесь он предлагает обратить внимание на размещение стратегического ядерного оружия в Беларуси.

Это было сделано, на взгляд Фельштинского, не с целью приближения ядерного оружия к границам Европы и угрозы каким-то странам там. Для этого, замечает историк, можно было перебросить ядерное оружие в Калининградскую область.

На самом деле за этим скрыто намерение Кремля избежать ответного ядерного удара по территории Российской Федерации.

С потерей Беларуси Россия проигрывает войну

Размещение ядерного оружия в Беларуси создает для Европы очень сильный фактор риска. Поэтому, считает историк, Европе нужно было бы принять меры по освобождению Беларуси от российских войск.

«Я говорил, что для Украины было бы очень важным с точки зрения задач, которые перед нею стоят, создать на базе Полка Калиновского белорусскую дивизию и таким образом освободить Беларусь от российской оккупации».

С точки зрения интересов Украины, подчеркивает Фельштинский, наиболее важной в плане контроля является не Крым или Донбасс, а Беларусь. Ученый считает, что с потерей Беларуси Россия проигрывает войну:

«Не контролируя Беларуси, задача захвата Украины с юга и востока бессмысленна. Это невозможно сделать с военной точки зрения».

Историк напоминает, что подобные примеры в истории есть: «Освобождение Германии от нацизма начиналось не с высадки союзников в Германии, а с высадки на всех остальных территориях. Сначала в Италии, Франции, Восточной Европе — если иметь в виду советскую армию.

Поэтому нет ничего неправильного в том, чтобы организовывать победу над Российской Федерацией, не вступая в противостояние с российскими войсками на территории России <…>

Лучший способ обеспечить безопасность Украины — это восстановить конституционный порядок в Беларуси. Для этого туда нужно зайти войсками. И не важно какими — белорусскими, украинскими, НАТО.

Беларусь — небольшое государство. И там, как мне кажется, явная диктатура. Власть Лукашенко держится отнюдь не на поддержке народа. Мне не кажется, что это задача нереальная и сложная», — замечает историк.

На взгляд Фельштинского, с потерей Беларуси Россия теряет возможность проводить сухопутные операции и вообще какие бы ни было военные операции против Европы. А возможность такого варианта сейчас очень волнует соседние с Беларусью страны.

Военный конфликт между Россией и Европой неизбежен

Фельштинский обращает внимание, что все заявления, которые сейчас делает высшее руководство России, свидетельствуют о том, что эта страна «собирается воевать вечно, до победного конца». И это означает неизбежное столкновение или с НАТО, или, в случае, если Трамп выведет свою страну из этого блока, с Европой.

Историк считает, что столкновение России с Европой неизбежно. Он подчеркивает, что не видит «возможностей этому конфликту разойтись».

«Я вижу только, что Россия пошла в бой свой последний в надежде на то, что мир испугается и капитулирует. Но он не испугается. < … > Поэтому нас ждет долгая битва, конец которой очевиден. Но время ее продолжения и цена победы неочевидны».

На взгляд историка, 2024 год будет для России позиционным. Путин будет ждать результатов выборов в США. В случае победы на них Трампа, прогнозирует Фельштинский, у Путина открываются новые стратегические возможности для войны в Европе.

Он объясняет: «Если Трамп выведет США из НАТО, то Европа лишится ядерного зонтика Соединенных Штатов. Будет нарушен ядерный баланс сил в Европе. И в таком случае фактор наличия ядерного оружия в Беларуси становится серьезным. В Европе такое оружие есть только у Франции и Великобритании. Франция, как она обычно делает в критической ситуации (мы это знаем из истории Второй мировой войны), сразу заявит, что ни в чем не участвует.

И это противостояние будет между Великобританией и Беларусью. Соблазн задействовать ядерное оружие для ударов по Восточной Европе, как мне кажется, у Путина будет достаточно серьезный. Угрозу удара из Беларуси нужно рассматривать как реальную».

Но по Беларуси, считает историк, никто не будет наносить ядерные удары, так как это создает серьезные риски распространения радиации на соседние государства. Поэтому удары будут наносить обычным оружием и в первую очередь по Беларуси. Отвечать за это должен Лукашенко.

«То, что делает Лукашенко в Беларуси — это национальная измена. В любой нормальной стране военные, находящиеся вокруг, должны были его [отстранить]», — замечает Фельштинский.