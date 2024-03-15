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В Белгороде с утра раздались мощные взрывы

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  • 15.03.2024, 9:32
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В Белгороде с утра раздались мощные взрывы

Голосование на «выборах» остановлено.

В российском Белгороде в первый день так называемых президентских «выборов» в пятницу, 15 марта, объявляли ракетную опасность. В городе раздавались взрывы, сообщает пропагандистский Telegram-канал BAZA.

Отмечается, что в городе после взрывов виден дым, якобы работала система ПВО. В Сети сообщается о «прилете», в результате которого вспыхнули автомобили.

Из-за обстрела местные жители, которые пришли проголосовать на избирательные участки, спуститься в укрытие, пишет РИА «Новости». Голосование на участках временно прервали.

Минобороны РФ позже сообщило, что над регионом якобы было «сбито» семь снарядов системы залпового огня Vampire.

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