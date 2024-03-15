Житель Белгорода, увидев разбитую машину российских военных, слил с нее топливо 1 15.03.2024, 23:42

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В украинской разведке россиян призвали брать с него пример.

В российском Белгороде местный житель слил топливо с машины военных, которая была повреждена в результате обстрелов. Об этом «Гордону» сообщили источники в украинской разведке и предоставили видео.

Как указали в разведке, таким образом хозяйственный житель Белгорода показал «истинное отношение к путинской армии» и уровень ее поддержки местным населением.

На видео видно, как белгородец, увидев разбитую машину военных, принял единственно правильное решение – слить оттуда топливо в свою канистру.

В украинской разведке призвали всех жителей Белгородской и Курской областей страны-агрессора РФ «брать пример с мудрого поступка неизвестного мужчины».

"Ось воно, єднання народу зі "своєю" армією!" Джерела "ГОРДОН" у розвідці показали, як житель Бєлгорода злив пальне з розбитого автомобіля російських військових. Відео pic.twitter.com/JaRCBhxR8D — Gordonua.com (@Gordonuacom) March 15, 2024