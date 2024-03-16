Беспилотники атаковали сразу два НПЗ в Самарской области РФ 9 16.03.2024, 8:39

13,404

Вспыхнули мощные пожары.

Утром 16 марта в Самарской области РФ беспилотники атаковали сразу два нефтяных предприятия.

Неизвестные дроны прилетели на нефтеперерабатывающий завод в Сызрани и Новокуйбышевский НПЗ, сообщают украинские СМИ.

На обоих заводах вспыхнули пожары.

«Беспилотники атаковали сразу два предприятия в Самарской области. Атака произошла в 6 утра по местному времени», – сообщает один из российских пабликов.

Еще одно издание уточняет: возгорание началось в 7:23 утра (по Минску). Сотрудников предприятия эвакуировали.

По данным издания, нефтеперерабатывающий завод в Сызрани был атакован одним дроном. После взрыва на предприятии вспыхнул пожар.

«В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте работают оперативные службы», – отмечено в сообщении, опубликованном в 07:48 по минскому времени.

Под ударом оказался Сызранский НПЗ, принадлежащий «Роснефти». Мощность предприятия составляет 8,9 млн т. (65,1 млн барр.) нефти в год. Вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки каталитического риформинга, гидроочистки топлив, каталитического и термического крекинга, изомеризации, битумную и газофракционную установки. Завод выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, включая высококачественное моторное топливо, авиакеросин, битум.

Одновременно с ударом по предприятию в Сызрани несколько дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ.

«Там также начался пожар, который спустя полчаса был потушен», – отмечают СМИ.

Новокуйбышевский НПЗ, как и его «коллега» из Сызрани, принадлежит «Роснефти». Мощность завода составляет 8,8 млн. тонн нефти в год. Это предприятие производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.