В России объявили платную эвакуацию из Белгорода 4 16.03.2024, 9:57

3,616

С пледами и легкими закусками.

На сайте российского Красного Креста появилось объявление о платной эвакуации из Белгородской области. Судя по тексту, его взломали.

«В ответ на обращение «РДК» мы, Красный Крест России, объявляем о миссии эвакуации с территории Белгорода и Белгородской области. В эти непростые времена, когда каждому из нас требуется поддержка и взаимопомощь, мы предлагаем вам наши услуги для безопасной и комфортабельной эвакуации», - говорится в сообщении.

Так, девушкам до 25 лет предложили за 10 тысяч рублей эвакуацию «с пледами и легкими закусками». Мужчинам за 30 тысяч рублей гарантируют «возможность перевозки личного инструмента и вещей». Места VIP-класса «продают» за 25 тысяч рублей, услугу «трезвого водителя» - за доплату в 1 тысячу с каждого пассажира.

«Русский водитель: дополнительно 2000 рублей с пассажира. Услуга для тех, кто предпочитает общение на родном языке в дороге для удобства и комфорта», - говорится в сообщении.

Также взломщики пообещали «бесплатную» эвакуацию тем, кто предоставит фотографию бюллетеня с голосом за Путина.