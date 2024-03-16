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В России объявили платную эвакуацию из Белгорода

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  • 16.03.2024, 9:57
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В России объявили платную эвакуацию из Белгорода

С пледами и легкими закусками.

На сайте российского Красного Креста появилось объявление о платной эвакуации из Белгородской области. Судя по тексту, его взломали.

«В ответ на обращение «РДК» мы, Красный Крест России, объявляем о миссии эвакуации с территории Белгорода и Белгородской области. В эти непростые времена, когда каждому из нас требуется поддержка и взаимопомощь, мы предлагаем вам наши услуги для безопасной и комфортабельной эвакуации», - говорится в сообщении.

Так, девушкам до 25 лет предложили за 10 тысяч рублей эвакуацию «с пледами и легкими закусками». Мужчинам за 30 тысяч рублей гарантируют «возможность перевозки личного инструмента и вещей». Места VIP-класса «продают» за 25 тысяч рублей, услугу «трезвого водителя» - за доплату в 1 тысячу с каждого пассажира.

«Русский водитель: дополнительно 2000 рублей с пассажира. Услуга для тех, кто предпочитает общение на родном языке в дороге для удобства и комфорта», - говорится в сообщении.

Также взломщики пообещали «бесплатную» эвакуацию тем, кто предоставит фотографию бюллетеня с голосом за Путина.

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