Дроны ударили по нефтеперерабатывающей станции в Липецкой области РФ

Дроны ударили по нефтеперерабатывающей станции в Липецкой области РФ3
- 16.03.2024, 11:05
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Она входит в состав нефтепровода «Дружба».
В России пожаловались на очередную атаку дронов. Под ударом 15 марта оказалась нефтеперерабатывающая станция в Липецкой области, передает obozrevatel.com
Об этом также пишут российские СМИ. Они утверждают, что вследствие атаки «повреждений и пострадавших не было».
«Нефтеперерабатывающую станцию в Липецкой области атаковали беспилотники. По данным источников, рано утром 15 марта на территории станции Становая (входит в состав нефтепровода «Дружба») обнаружили остатки двух взорванный БПЛА самолетного типа. Возгораний, повреждений и пострадавших не было», – пишут пропагандисты.
При этом они цитируют заявление губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, утверждающего, что «два БПЛА были подавлены».
«Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов. Жертв и разрушений на земле нет. На месте работают сотрудники спецслужб», – заявлял чиновник утром 15 марта.
Напомним, что сегодня беспилотники атаковали сразу два НПЗ в Самарской области РФ.