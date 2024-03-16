Дроны ударили по нефтеперерабатывающей станции в Липецкой области РФ 3 16.03.2024, 11:05

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Она входит в состав нефтепровода «Дружба».

В России пожаловались на очередную атаку дронов. Под ударом 15 марта оказалась нефтеперерабатывающая станция в Липецкой области, передает obozrevatel.com

Об этом также пишут российские СМИ. Они утверждают, что вследствие атаки «повреждений и пострадавших не было».

«Нефтеперерабатывающую станцию в Липецкой области атаковали беспилотники. По данным источников, рано утром 15 марта на территории станции Становая (входит в состав нефтепровода «Дружба») обнаружили остатки двух взорванный БПЛА самолетного типа. Возгораний, повреждений и пострадавших не было», – пишут пропагандисты.

При этом они цитируют заявление губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, утверждающего, что «два БПЛА были подавлены».

«Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов. Жертв и разрушений на земле нет. На месте работают сотрудники спецслужб», – заявлял чиновник утром 15 марта.

Напомним, что сегодня беспилотники атаковали сразу два НПЗ в Самарской области РФ.