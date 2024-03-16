Медведев сорвался на истерику из-за слов президента Латвии 3 16.03.2024, 11:30

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Экс-глава РФ не оценил метафору о Карфагене.

Россия должна быть разгромлена. Этими словами президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал последние заявления Эммануэля Макрона. Последний уверен, что Запад должен сделать так, чтобы Россия не одержала победу. Своими мыслями Эдгарс Ринкевичс поделился на своей странице в сети X.

«Полностью поддерживаем Эммануэля Макрона. Мы не должны рисовать красные линии для себя, мы должны рисовать красные линии для России, и мы не должны бояться их придерживаться. Украина должна победить, Россия должна быть разгромлена», – добавил Ринкевичс.

Кроме того, латвийский лидер решил перефразировать латинское выражение «Carthago delenda est» – «Карфаген должен быть разрушен». Правда, он на этот раз отметил: «Russia delenda est», что буквально переводится как «Россия должна быть разрушена».

Дмитрий Медведев решил отреагировать на слова президента Латвии. Российский политик написал небольшой пост, который сопроводил фотографией с повешенными людьми, сделанной во времена Второй мировой войны.

Медведев написал, что представляет «западным друзьям альтернативный фото вариант формулы мира».

«И там же будут болтаться и те, которые обстреливают мирных жителей наших городов, и Ринкевичс», – написал он.