закрыть
17 марта 2024, воскресенье, 10:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сибирский батальон» освободил поселок Горьковское в Белгородской области

  • 17.03.2024, 10:34
  • 1,948
«Сибирский батальон» освободил поселок Горьковское в Белгородской области

Наступление добровольцев в глубь России продолжается.

«Сибирский батальон», который вместе с Легионом «Свобода России» и «Российским добровольческим корпусом», участвует в рейде в приграничных регионах РФ, заявил об освобождении очередного населенного пункта.

«Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации», –говорится в сообщении.

16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что «Горьковское находится под обстрелами ВСУ».

По состоянию на 2010 год в Горьковском жило более 400 человек.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров