«Сибирский батальон» освободил поселок Горьковское в Белгородской области 17.03.2024, 10:34

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Наступление добровольцев в глубь России продолжается.

«Сибирский батальон», который вместе с Легионом «Свобода России» и «Российским добровольческим корпусом», участвует в рейде в приграничных регионах РФ, заявил об освобождении очередного населенного пункта.

«Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации», –говорится в сообщении.

16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что «Горьковское находится под обстрелами ВСУ».

По состоянию на 2010 год в Горьковском жило более 400 человек.