В «Минск Мире» продается двухуровневая квартира с мебелью и террасой 17.03.2024, 12:43

Как она выглядит и сколько стоит?

В Минск Мире продается редкий объект — двухуровневая квартира с террасой. Тут есть три отдельные комнаты, в которых сделан ремонт, расставлены мебель и бытовая техника. При этом цена метра — как у хрущевок. Она составляет 1 154 доллара. Сайт realt.by показал, как выглядит квартира и сколько она стоит.

Квартира располагается в 16-этажном здании 2017 года постройки на на Аэродромной, 32. Это двухуровневая четырешка находится на последнем этаже. Ее общая площадь — 125,7 м².

На первом этаже расположились кухня-гостиная, две жилые комнаты, совмещенный санузел и еще одна уборная. В одной комнате есть выходы на лоджию и в гардеробную.

Квартира оборудована кондиционером.

Интерьер получился светлым. На полу тут лежит ламинат, в санузлах — плитка. Ярких красок добавляет мебель.

На втором уровне находится одна жилая комната в выходом на крышу, где обустроена небольшая терраса. Комнату можно использовать как кабинет, где оборудовано рабочее место со встроенным шкафом.

Недалеко от дома находится большой продуктовый магазин. В 10 минутах ходьбы — станция метро «Ковальская слобода».

Стоимость квартиры — 145 тысяч долларов. Метр обойдется в 1 154 доллара.