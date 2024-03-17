Фуфайка, баланда и кирзачи 3 Альфред Кох

17.03.2024, 14:49

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Альфред Кох

А как они хотели?

ВСУ атаковали еще два российских НПЗ. На этот раз были поражены НПЗ в Новокуйбышевске и НПЗ в Сызрани (оба - в Самарской области). Судя по видеороликам и сообщениям в прессе попадания были серьезными и ущерб нанесен значительный.

Если подобные атаки ВСУ будут продолжаться с той же интенсивностью и результативностью, то скорее всего к лету в России цены на бензин и солярку станут неприлично высокими и Минфину РФ нужно будет значительно повысить расходы на т.н. «СВО». В противном случае весь транспорт Минобороны (включая все грузовики, БТР, танки, самолеты, вертолеты и т.д.) попросту встанет: без топлива много не навоюешь.

Это не считая того, что в стране начнется дикий рост цен на топливо, что по цепочке скажется на ценах всех товаров и, значит, дорогие россияне на собственной шкуре наконец почувствуют, какой замечательной была идея Путина напасть на Украину.

Аккурат они уже его к тому времени практически единогласно изберут и поэтому смогут спокойно и без спешки насладится всеми прелестями его нового срока правления. Думаю, Путин устроит им такую козью морду, что на фоне этих египетских казней рост цен покажется его подданным детской игрой в крысу.

Надо отдать должное путинским технократам, они действительно смогли за последние два года серьезно нарастить производство оружия и боеприпасов. В основном это было достигнуто за счет бюджетной накачки и перевода предприятий на двух-трехсменную работу.

Но этот резерв роста уже практически исчерпан. Следующий рывок можно осуществить только за счет создания новых производств. А это совсем другие деньги, в разы больше тех, что Путин тратил на войну до сих пор. Такие средства можно высвободить только лишь резко сократив расходы на весь «гражданский» сектор. Через короткое время выясниться, что переход в режим «мобилизационной экономики» безальтернативен. А значит россиян ждет нормированное распределение товаров (прежде всего - продуктов питания) и принудительный труд. И как следствие - возрождение Гулага.

По другому соревнование с Западом, который, как мы теперь видим, начал наращивать свое военное производство, не выдержать. Следовательно, как в анекдоте: «Доченька, я все пропил и теперь у нас совсем нет денег… Папа, значит ты будешь меньше пить? Нет, доча, это значит, что ты будешь меньше есть!»

Оказавшись в бараке на шконке, россиянин даже не заметит, что в стране высокая инфляция и резко выросли цены, например, на легковые автомобили и одежду. Его это будет мало беспокоить потому, что еще долго его будут возить исключительно в грузовиках, а одеждой ему будет старая добрая лагерная фуфайка.

За все в жизни нужно платить. В том числе и за тот выбор, который вы, дорогие мои бывшие соотечественники, сейчас делаете. Я вас не пугаю и даже не осуждаю. Я просто рисую вам самую вероятную перспективу, которая вас ждет в результате вашего выбора.

Любая диктатура переживает одни и те же, неизбежные стадии своей эволюции. Переход к мобилизационной экономике в тех условиях, в которых оказалась сейчас Россия - фактически предопределен. Альтернативой могло бы быть немедленное прекращение военных действий без всяких условий, но мы с вами знаем, что Путин этого не сделает. Для него посадить вас всех на тюремную баланду намного проще, чем признать, что он жидко обделался и мирно удавиться в одной из своих многочисленных резиденций.

Недавно умер двоюродный брат Путина - Евгений. Ему был 91 год. Напомню, что отец Путина умер в 88 лет, а мать - в 87. Так что малопьющий и ведущий ЗОЖ Путин еще долго будет радовать всех нас своим блистательным правлением. Так что фуфайка, баланда и кирзачи. Трудодни и карточное распределение. Я бы и рад вам предложить что-то получше, но пока просматривается только этот вариант.

Скоро, очень скоро ваше начальство будет вот так с вами разговаривать: «А как вы хотели? Или вы не верите, что Россия может победить Гейропу? Что? В глаза смотреть! Стоять ровно! Отвечать! То-то же… Иди, пока… Отставить, кругом марш, ко мне! Чего уставился? Морду повеселее сделай, тварь! Вот теперь иди… Скотина…»

Россия сама того не замечая заползает в гонку вооружений с Западом. То есть наступает на свои любимые грабли. Соревнование Эллочки Людоедки и Мисс Вандербильд опять начинается и нет никаких причин, почему в этот раз оно должно закончится иначе, чем в предыдущий. А значит опять в итоге - нищая страна-банкрот, дезориентированный, изверившийся народ, и умирающие одним за другим древние старики, стоящие у руля этого терпящего бедствие Титаника…

Да и хрен с ними. Россиян туда никто не толкал. Они сами туда просились. Все про свое величие и славные победы кричали на каждом углу. А не задумывались, болваны, какой ценой все это было оплачено. Теперь узнают какой. А вот такой! Вот такой ценой.

Фуфайка, карцер, дубинка по тощим ребрам. Вот такая она - цена величия. Пуля в лоб и яма в вечной мерзлоте - вот и все ваши великие стройки до копейки… Ну, а про славные победы пусть вам расскажут бездомные украинские собаки, которые едят мясо русских солдат по всему Дикому Полю…

Короче, смерть оккупантам и слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»