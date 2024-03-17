Начальника Генштаба Беларуси отправили на Кубу 7 17.03.2024, 15:26

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Виктор Гулевич

Зачем?

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич направился с официальным визитом на Кубу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В рамках дальнейшего укрепления двусторонних контактов в военной сфере начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич убыл с официальным визитом в Республику Куба», – говорится в сообщении.

В конце января этого года на Кубе с официальным визитом побывал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Во время встречи с министром революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопесом Мьера были подписаны документы о двустороннем военном сотрудничестве между Беларусью и Кубой.