В Беларуси запретили двух «принцесс» 5 17.03.2024, 15:40

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В популярных сортах чая нашли слишком много плесени.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщил о изъятии из продажи целого ряда пищевых продуктов, которые в результате проверок признаны опасными для людей.

В список опасных товаров попали пакетированные чаи «Принцесса Канди» и «Принцесса Гита» производства российского ООО «ОРИМИІ». В них превышено допустимое значение микробиологического показателя «плесень».

Также слишком много плесени обнаружено в финиках из Ирана, миндале из Литвы, в грецких орехах из Китая и РФ, сушеном винограде из Узбекистана.

В российских шоколадных вафлях Благодарушка» нашли сорбиновую кислоту, в казинаках российских фабрик ООО «Тимоша» и ООО «Азовская кондитерская фабрика» было превышение кадмия. А на поверхности кусков печени трески от ООО «СП «Союзрыба» лежали личинки паразитов.

В напитках и печеньи производства ООО «Наргиле», ООО «НПО Спортивные Технологии» и ООО «ПК «Акульчев» нашли бензойную кислоту.

Кроме того, запрещена продажа цукатов из кумквата (Китай) и папайи (Таиланд), где были красители, не заявленные в маркировке. А в финиках из Туниса и овощных смесях из Польши и России нашли бактерии группы кишечной палочки.